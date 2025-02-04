В авиакатастрофе в США погибли 28 фигуристов, тренеров и их родных

В самолете находилось четверо бывших российских и советских спортсменов В авиакатастрофе в Вашингтоне погибли 28 фигуристов, тренеров и их родных, пишут "Известия" со ссылкой на Ассоциацию фигурного катания США.
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