Какая температура должна быть в квартире зимой, объяснила дерматолог Филева

В жилых помещениях по нормам температура не должна быть ниже +18 °C, а в угловых комнатах — +20 °C. В холодных регионах не должно быть холоднее +20 °C, а в угловых комнатах квартир температура должна быть на отметке +22 °C и выше.
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