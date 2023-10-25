ATACMS – больно, но не смертельно

Подытожим события прошедшей декады. Сразу можем поздравить наше министерство выражения озабоченностей, выражение озабоченностей сыграло свою роль и ракеты ATACMS были поставлены Соединенными Штатами Украине.
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