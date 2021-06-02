КАК ЛИЧНЫЙ ГОРОД РОКФЕЛЛЕРА мутировал в Amazon ДЖЕФФА БЕЗОСА. ПРАКТИКА ЗАГОВОРА. Часть 10

Городок Ладлоу принадлежал Джону Рокфеллеру и его «Компании топлива и железа Колорадо». Тысячи шахтеров-угольщиков, среди которых были и дети, работали за гроши: их семьи ютились в бараках, построенных компанией, и покупали продукты в её магазинах.