Крамола Инфо

29 подписчиков

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Лично я пережил много концов света. Конец света- это когда электрики отключают электричество в моем поселке!Возможен ли конец...
  • Андрей Баканин
    Восточных немцев перед объединением было 17 млн. Многих из тех, кто хорошо помнит и осознаёт преимущества жизни в ГДР...Город мечты: Поче...
  • Иван Достовалов
    В США ученые и правят,бывшие нацистские ученые!Страной и Миром д...

КАК ЛИЧНЫЙ ГОРОД РОКФЕЛЛЕРА мутировал в Amazon ДЖЕФФА БЕЗОСА. ПРАКТИКА ЗАГОВОРА. Часть 10

КАК ЛИЧНЫЙ ГОРОД РОКФЕЛЛЕРА мутировал в Amazon ДЖЕФФА БЕЗОСА. ПРАКТИКА ЗАГОВОРА. Часть 10

Городок Ладлоу принадлежал Джону Рокфеллеру и его «Компании топлива и железа Колорадо». Тысячи шахтеров-угольщиков, среди которых были и дети, работали за гроши: их семьи ютились в бараках, построенных компанией, и покупали продукты в её магазинах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх