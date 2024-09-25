Нечаев: версия о подрыве Nord Stream ныряльщиками — развлечение

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что сообщения о причастности группы украинских водолазов ко взрывам «Северных потоков» (Nord Stream) имеют цель отвлечь внимание от настоящих причин инцидента.
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