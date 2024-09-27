В ГД предлагают вернуть плановые проверки общепита из-за роста отравлений

Депутаты Госдумы выступили с инициативой отменить действующий мораторий на плановые проверки общепита, включая организации, обеспечивающие питанием детские учреждения: детсады, школы и оздоровительные лагеря.
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