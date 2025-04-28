“Козырь Nintendo”: Street Fighter 6 демонстрирует пример качественного использования DL...

“Козырь Nintendo”: Street Fighter 6 демонстрирует пример качественного использования DLSS на Switch 2Эксперты считают, что адаптированная версия DLSS станет важным козырем Switch 2, который позволит Nintendo заполучить многие комплексные игры с PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
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