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Царьград

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Иммунолог Жемчугов назвал вредные при ОРВИ народные средства

Иммунолог Жемчугов назвал вредные при ОРВИ народные средства

Врач отметил, что люди ошибочно полагают, что народные средства убивают вирусы в первые минуты.Врач-иммунолог и доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов рассказал, можно ли заниматься самолечением и доверять народной медицине, а также назвал опасные при ОРВИ народные средства.

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