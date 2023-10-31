Иммунолог Жемчугов назвал вредные при ОРВИ народные средства

Врач отметил, что люди ошибочно полагают, что народные средства убивают вирусы в первые минуты.Врач-иммунолог и доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов рассказал, можно ли заниматься самолечением и доверять народной медицине, а также назвал опасные при ОРВИ народные средства.