Происшествия

9 подписчиков

В Северной Осетии инспекторы ПДН ОМВД России по Алагирскому району провели профилактическую антинаркотическую беседу

В рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» инспекторы ПДН ОМВД России по Алагирскому району провели профилактическую беседу с учащимися 9-11 классов МБОУ СОШ с.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх