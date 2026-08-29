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Спорт Уик-Энд

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Сергей Семак поменял полсостава после поражения от «Спартака»

Сергей Семак поменял полсостава после поражения от «Спартака»

Всем было интересно, какие коррективы внесет в стартовый состав Сергей Семак после чувствительного московского поражения от «Спартака».

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