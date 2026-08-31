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Fox: в Гранд-Каньоне после наводнения погиб человек и пропали 15 туристов

Fox: в Гранд-Каньоне после наводнения погиб человек и пропали 15 туристов

Внезапное наводнение произошло в национальном парке Гранд-Каньон в американском штате Аризона. В результате погиб 46-летний мужчина, еще около 15 человек числятся пропавшими без вести, сообщил телеканал Fox .

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