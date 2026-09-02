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Спортивный директор «Родины» рассказал, что Стерлинга и Адама Траоре предлагают подписать российским клубам

Спортивный директор «Родины» рассказал, что Стерлинга и Адама Траоре предлагают подписать российским клубам

Спортивный директор московской «Родины» Алексей Зинин рассказал, что российским клубам предлагают подписать нападающих Рахима Стерлинга и Адама Траоре на правах свободных агентов.

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