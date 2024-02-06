Военкор Коц: РФ начала операцию по возвращению Красного Лимана

Военкор Андрей Коц поделился сведениями о том, что Вооружённые силы Российской Федерации приступили к проведению наступления, которое позволит возвратить Красный Лиман, отбить Купянск и сформировать специальную территорию, которая позволит оборонять расположенные у границы населённые пункты от артиллерийских атак.
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