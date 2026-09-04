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Царьград

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АТОР: окончательное решение по рейсам Air Tanzania в Москву пока не принято

АТОР: окончательное решение по рейсам Air Tanzania в Москву пока не принято

В АТОР и Российском союзе туриндустрии уточняют, что речь идёт о временной приостановке полётов из Дар-эс-Салама в Москву, а окончательное решение ещё не принято.

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