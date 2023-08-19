Военное обозрение

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Пресса США: Завершившие обучение украинские экипажи останутся в Германии ждать поступления танков Abrams

Пресса США: Завершившие обучение украинские экипажи останутся в Германии ждать поступления танков Abrams

Украинские экипажи для обещанных Украине американских танков Abrams уже готовы, направленные в Германию на обучение украинские военнослужащие подготовку завершили.

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