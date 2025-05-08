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Царьград

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Три страны не дадут спецборту Фицо попасть в Москву через свои территории

Три страны не дадут спецборту Фицо попасть в Москву через свои территории

Они запретили пролёт через своё воздушное пространство.Три страны запретили пролетать над своей территорией спецборту правительства Словакии, когда тот будет направляться в Россию.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Всю свою никчемную жизнь все, блин, эти три прибалтийские &quot;шавки&quot; умели же, как в народе говорят, лишь только  под себя гадить... Не способные ничего дельного производить, они присасывали как пиявки... При этом корчили всегда из себя богему. Но вели себя как твари...
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