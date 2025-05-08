Три страны не дадут спецборту Фицо попасть в Москву через свои территории

Влад Владимиров

Всю свою никчемную жизнь все, блин, эти три прибалтийские "шавки" умели же, как в народе говорят, лишь только под себя гадить... Не способные ничего дельного производить, они присасывали как пиявки... При этом корчили всегда из себя богему. Но вели себя как твари...