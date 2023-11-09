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Американцы потеряли БПЛА MQ-1C и склад с вооружением после удара неизвестного беспилотника в Ираке

Американцы потеряли БПЛА MQ-1C и склад с вооружением после удара неизвестного беспилотника в Ираке

Минувшей ночью очередной атаке ударного беспилотника подверглась американская военная база в Ираке. По последним данным, дрон спикировал и взорвался на военном аэродроме Аль-Харир, что неподалёку от Эрбиля, административного центра иракского Курдистана.

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