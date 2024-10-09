В Новом Уренгое ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере частных перевозок

В Новом Уренгое сотрудники тюменского управления ФСБ выявили коррупционеров. Сотрудник транспортного отдела одной из фирм «за услуги» получил крупную взятку от индивидуального предпринимателя, сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.
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