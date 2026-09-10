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В РФ планируют закрыть возможность мигрантам самим приезжать в поисках работы

В РФ планируют закрыть возможность мигрантам самим приезжать в поисках работы

В России хотят создать «замкнутый цикл» пребывания в стране трудовых мигрантов в формате «дом – работа – дом».

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