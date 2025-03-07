Карельские синоптики рассказали о погоде на 8 марта

В ближайшие дни заметных изменений в погоде не предвидится, рассказали в Карельском гидрометцентре. Будут все те же слабые отрицательные температуры в ночные часы и незначительный плюс днем, небольшие, местами умеренные осадки смешанного характера.
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