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В США рассказали о «перезагрузке» российского «Адмирала Нахимова»

В США рассказали о «перезагрузке» российского «Адмирала Нахимова»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» Военно-морского флота (ВМФ) России, который находится на ремонте, сможет усилить систему противовоздушную оборону (ПВО) на море после возвращения в строй.

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