Сотрудники ГУ МВД России по СКФО на ФКПП «Герзельский мост» пресекли перевозку фальсифицированной партии лекарственных препаратов

Полицейские остановили на посту отечественный грузовик под управлением 41-летнего жителя СКФО. В ходе проведения досмотровых мероприятий в кузове автомобиля полицейские обнаружили 30 коробок, содержащих 1500 упаковок таблеток, и 1 пакет с 30 упаковками лекарственных препаратов, предназначенных для лечения сезонных заболеваний.