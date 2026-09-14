Сотрудники ГУ МВД России по СКФО на ФКПП «Герзельский мост» пресекли перевозку фальсифицированной партии лекарственных препаратов

Полицейские остановили на посту отечественный грузовик под управлением 41-летнего жителя СКФО. В ходе проведения досмотровых мероприятий в кузове автомобиля полицейские обнаружили 30 коробок, содержащих 1500 упаковок таблеток, и 1 пакет с 30 упаковками лекарственных препаратов, предназначенных для лечения сезонных заболеваний.
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