Инженерный центр «Электролуч» смог закрыть миллионный долг по зарплате 118 сотрудников

Внеплановая проверка, которая показала нарушения норм законодательства, была проведена инспекцией труда ещё в 2021 году Долги по заработной плате работникам были погашены руководством ООО «ИЦ «Электролуч» в Гагаринском районе Смоленской области.
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