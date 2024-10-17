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Инженерный центр «Электролуч» смог закрыть миллионный долг по зарплате 118 сотрудников

Инженерный центр «Электролуч» смог закрыть миллионный долг по зарплате 118 сотрудников

Внеплановая проверка, которая показала нарушения норм законодательства, была проведена инспекцией труда ещё в 2021 году Долги по заработной плате работникам были погашены руководством ООО «ИЦ «Электролуч» в Гагаринском районе Смоленской области.

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