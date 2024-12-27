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Триллионы долларов впустую: Пентагон покупает истребители, от которых Трамп хочет избавиться

Триллионы долларов впустую: Пентагон покупает истребители, от которых Трамп хочет избавиться

© flickr.com / US Air Force687 прочтений Сегодня Пентагон заказал у Lockheed Martin, возможно, последнюю партию боевых самолетов F-35, пишет TNI.

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