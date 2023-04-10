Федеральное агентство новостей №1

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Карл III воспользуется двумя разными каретами по пути в Вестминстерское аббатство для коронации

Карл III воспользуется двумя разными каретами по пути в Вестминстерское аббатство для коронации

Карл III воспользуется двумя разными ракетами во время коронационной процессии, в то время, как его маршрут будет короче, чем при коронации королевы Елизаветы II в 1953 году, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию короля Великобритании.

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