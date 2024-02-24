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Британец принял за бойлер найденную на заднем дворе бомбу весом 500 кг

Британец принял за бойлер найденную на заднем дворе бомбу весом 500 кг

Global Look Press/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel v Житель британского Плимута Иэн Джери откопал на заднем дворе полуторатонную немецкую бомбу времен Второй мировой войны и принял ее за бойлер, пишет Daily Mail.

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