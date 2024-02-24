Британец принял за бойлер найденную на заднем дворе бомбу весом 500 кг

Global Look Press/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel v Житель британского Плимута Иэн Джери откопал на заднем дворе полуторатонную немецкую бомбу времен Второй мировой войны и принял ее за бойлер, пишет Daily Mail.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии