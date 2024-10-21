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Посол Зиновьев: сотрудничество России и КНДР не направлено против Южной Кореи

Посол Зиновьев: сотрудничество России и КНДР не направлено против Южной Кореи

Сотрудничество между Российской Федерацией и КНДР осуществляется в рамках международного права и не направлено против интересов безопасности Южной Кореи.

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Комментарии
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Стефания Новак
Зачем все время оправдываетесь. Чем больше оправдываетесь,тем больше они сомневаются. Имейте гордость и перестаньте оправдываться. И Песков все время оправдывается. прекратите оправдываться перед америкой и западом. Это наше дело внутреннее. Весь мир западный и американский помогает Украине в войне против России и это нормально для них. А мы оправдываемся! Надоело читать Пескова его опрадания
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