Посол Зиновьев: сотрудничество России и КНДР не направлено против Южной Кореи

Стефания Новак

Зачем все время оправдываетесь. Чем больше оправдываетесь,тем больше они сомневаются. Имейте гордость и перестаньте оправдываться. И Песков все время оправдывается. прекратите оправдываться перед америкой и западом. Это наше дело внутреннее. Весь мир западный и американский помогает Украине в войне против России и это нормально для них. А мы оправдываемся! Надоело читать Пескова его опрадания