Александр Беглов: в новогоднюю ночь дежурные службы обеспечат комфорт и безопасность на мостах и набережных

Специалисты будут работать в круглосуточном режиме В Северной столице дежурные подразделения «Мостотреста» начали в круглосуточном режиме следить за состоянием мостов, набережных, путепроводов и тоннелей.
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