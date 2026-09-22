Власов объяснил, почему важно выявлять деменцию на ранних стадиях

Число людей, сталкивающихся с признаками деменции, растёт, поэтому особенно важно выявлять когнитивные нарушения на ранних стадиях, заявил Царьграду сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
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