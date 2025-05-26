Bild узнала о планах ФРГ на два года приостановить воссоединение семей беженцев

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт планирует представить новый законопроект, согласно которому беженцы без определенного статуса больше не смогут подавать заявки на восстановление с семьей.
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