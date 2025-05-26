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Bild узнала о планах ФРГ на два года приостановить воссоединение семей беженцев

Bild узнала о планах ФРГ на два года приостановить воссоединение семей беженцев

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