В Кировской области полицейские с помощью беспилотного воздушного судна разыскали в лесу дезориентированного мужчину, оказавшегося в опасной ситуации

В межмуниципальный отдел МВД России «Кирово-Чепецкий» на днях поступила информация о том, что днём из дома-интерната для престарелых и инвалидов, расположенного в селе Каринка Кирово-Чепецкого района, в неизвестном направлении ушёл дезориентированный пациент, 1951 года рождения.