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Особняк в Майами за $100: Филипп Киркоров передал дочери долю в элитной недвижимости

Особняк в Майами за $100: Филипп Киркоров передал дочери долю в элитной недвижимости

Певец Филипп Киркоров продал своей дочери Алле‑Виктории долю в двухэтажном особняке в престижном районе Майами всего за 100 долларов — при том, что рыночная стоимость объекта достигает 6,1 миллиона долларов.

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