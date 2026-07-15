Особняк в Майами за $100: Филипп Киркоров передал дочери долю в элитной недвижимости

Певец Филипп Киркоров продал своей дочери Алле‑Виктории долю в двухэтажном особняке в престижном районе Майами всего за 100 долларов — при том, что рыночная стоимость объекта достигает 6,1 миллиона долларов.
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