Оскорбивший Александра Лукашенко белорус убит в Карелии

По заданию ВСУ он планировал теракт в городе Олонец.49-летний Николай Л. родом из Витебска, в Белоруссии его объявили в федеральный розыск в сентябре 2022 года — в отношении него возбудили уголовное дело по статье 368 УК РБ (оскорбление президента Республики Беларусь).