Трампа признали виновным, губернаторы уволились, США отказались звать Украину в НАТО – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Уходящая неделя была полна громких заявлений и важных решений. В США бывшего президента Дональда Трампа признали виновным в подлоге документов и предупредили, что Украине не стоит ждать приглашения в НАТО.
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