КИШЕЧНИК, БУДЬ ЗДОРОВ!

Кишечник ежедневно испытывает немалую нагрузку.Как сохранить микрофлору здоровой Тот, кто думает, что кишечник всего лишь трубка длинной в несколько метров, предназначенная для проведения и всасывания пищи, сильно ошибается.
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