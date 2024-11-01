«РВ» показала фото воронки в 50 метрах от ЗРК Patriot в киевском аэропорту

Спутниковый снимок воронки, образовавшейся в результате российского удара в нескольких десятках метров от ЗРК Patriot, который находился на территории киевского аэропорта Жуляны, опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
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