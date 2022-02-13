Суперумный орангутан из Дубая: водит авто, катается на скейте и играет на укулеле

Суперумный орангутан из Дубая: водит авто, катается на скейте и играет на укулеле

Лучше один раз увидеть, как Рэмбо управляет гольф-каром, чем тысячу раз услышать теорию Дарвина. Эта умнейшая самка орангутана стала звездой интернета.

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