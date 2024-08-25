Почему власти Франции арестовали Павла Дурова, что теперь будет с Телеграм Юлия СоколоваСлухи о том, что западные спецслужбы могут проявить интерес к работе мессенджера Телеграм, созданного выходцем из России Павлом Дуровым, давно витали в воздухе.