Почему власти Франции арестовали Павла Дурова, что теперь будет с Телеграм Юлия СоколоваСлухи о том, что западные спецслужбы могут проявить интерес к работе мессенджера Телеграм, созданного выходцем из России Павлом Дуровым, давно витали в воздухе.
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