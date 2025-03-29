Волынец: «Нацпроект “Семья” станет платформой для укрепления и развития института семьи»

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец сообщила, что в своем ежегодном послании Президент России акцентировал внимание на значении традиционных духовно-нравственных ценностей и важности многодетных семей как фундамента страны и обеспечения ее демографического суверенитета.
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