Расследование, которое потрясло Кубань: выходит фильм «Главный сыщик Екатеринодара»

В Краснодаре состоялся предпремьерный показ документального фильма «Главный сыщик Екатеринодара», посвященного одному из самых громких расследований начала XX века.
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