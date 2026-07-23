Астраханцы увидят МХАТ и Вахтанговский театр на юбилее «Театральной дельты»

С 17 сентября по 5 октября Астрахань превратится в эпицентр театральной жизни страны. На подмостках Астраханского драматического театра пройдёт юбилейный, пятый международный фестиваль-форум «Театральная дельта».
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