Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

70 подписчиков

Астраханцы увидят МХАТ и Вахтанговский театр на юбилее «Театральной дельты»

Астраханцы увидят МХАТ и Вахтанговский театр на юбилее «Театральной дельты»

С 17 сентября по 5 октября Астрахань превратится в эпицентр театральной жизни страны. На подмостках Астраханского драматического театра пройдёт юбилейный, пятый международный фестиваль-форум «Театральная дельта».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии