Ещё один день прошёл, а обратной связи от полиции нет. Будет ли рядовой гражданин так долго ждать и добиваться соблюдения, закона? - Нет.
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Ещё один день прошёл, а обратной связи от полиции нет. Будет ли рядовой гражданин так долго ждать и добиваться соблюдения, закона? - Нет.