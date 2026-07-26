26 июля отмечают День дяди и тети — праздник с неясным происхождением и международным охватом

26 июля во многих странах мира, в том числе в России и США, отмечают День дяди и тети. Этот праздник появился в календаре позже широко известных семейных дат — дней матери, отца и других близких родственников.
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