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26 июля отмечают День дяди и тети — праздник с неясным происхождением и международным охватом

26 июля во многих странах мира, в том числе в России и США, отмечают День дяди и тети. Этот праздник появился в календаре позже широко известных семейных дат — дней матери, отца и других близких родственников.

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