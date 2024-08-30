Житель Петрозаводска хочет судиться с фирмой-арендатором горы Сампо

Охотник и рыбак из Петрозаводска не понимает, почему он должен платить деньги за привычный поход в лес Петрозаводчанин по имени Вадим (фамилию не пишем по просьбе героя статьи) 23 августа, по пути в Марциальные воды, решил забраться на гору Сампо.