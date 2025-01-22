Можно ли купить дачу на маткапитал и как это сделать

Можно ли потратить материнский капитал на покупку дачи? Каким критериям она должна соответствовать? Ответы на эти и другие вопросы — в нашем материале Один из самых популярных способов использования маткапитала — покупка квартиры, в том числе в ипотеку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)