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Русские войска отразили атаку ВСУ на логистический центр под Брянском

Русские войска отразили атаку ВСУ на логистический центр под Брянском

Украинские боевики применили беспилотники для поражения цели.Издание "Украина.ру" сообщает, что ВСУ силами беспилотников предприняли атаку на топливные резервуары на территории логистического центра под Брянском.

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