Русские войска отразили атаку ВСУ на логистический центр под Брянском

Украинские боевики применили беспилотники для поражения цели.Издание "Украина.ру" сообщает, что ВСУ силами беспилотников предприняли атаку на топливные резервуары на территории логистического центра под Брянском.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии