Из кормовой части «Волгонефти-239» откачали мазут

Теперь специалисты начали зачистку танков для разделки и дальнейшей утилизации.фото: t.me/government_rusМорспасслужба раньше запланированных сроков откачала мазут из кормовой части танкера «Волгонефть-239», сообщает 25 января пресс-служба правительства РФ.
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