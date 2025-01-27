Нарышкин: НКО за рубежом усилили попытки фальсифицировать историю Второй мировой

Некоммерческие организации за рубежом, особенно в Польше, Германии и Соединенных Штатах, усилили попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны, принизить решающий вклад Советского Союза в разгром фашистской Германии и освобождение Европы от нацизма.
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