Водитель Kia Rio пострадал при съезде в кювет на первом километре автодороги «ж/д станция Клявлино — село Клявлино» в ночь на 18 октября.
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