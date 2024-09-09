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Царьград

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В США заявили о неизбежности ядерной войны

В США заявили о неизбежности ядерной войны

Бывший разведчик ЦРУ заявил, что ядерный конфликт неизбежен и это объясняется одним фактом.По словам бывшего разведчика вооруженных сил США, ядерная война является лишь вопросом времени.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Очень надеюсь, что США под постоянным прицелом и первым должен быть наш залп!
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14 час.

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